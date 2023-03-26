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Росіяни обстріляли два села на Чернігівщині (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли два села на Чернігівщині (фото)
Уламки російських мін пошкодили будинок на Чернігівщині
фото: ОК «Північ»

Окупанти обстріляли з мінометів район прикордонних сіл Карповичі та Блешня

Російські війська 26 березня обстріляли два прикордонні села Чернігівської області. Про це повідомило Оперативне командування «Північ». 

«Станом на 20:00 26 березня зафіксовано 2 обстріли російськими військами прикордоння Чернігівської області», – ідеться в повідомленні.

Росіяни з 14:40 до 15:00 обстріляли, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, район села Карповичі, випустивши три міни. В результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок. 

Наслідки російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу
фото: ОК «Північ»

Також ворог з 17:25 до 17:55 обстріляв, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, район села Блешня, випустивши вісім мін.

Після обстрілів окупантів інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Раніше Міноборони показало яскраве відео танкового двобою між ЗСУ та армією РФ. Унаслідок двобою російські протитанкісти зазнали значних втрат.

Нагадаємо, триває 396-а доба російського повномасштабного вторгнення.  Противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників. 

Теги: росіяни обстріл Чернігівщина

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