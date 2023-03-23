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Бій за Бахмут: екскомандир полку «Азов» пояснив, чому наступ росіян паралізовано

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бій за Бахмут: екскомандир полку «Азов» пояснив, чому наступ росіян паралізовано
Росіяни зазнали величезних втрат під час спроб штурму Бахмута
фото з відкритих джерел

Усім підрозділам ЗСУ, які перебувають у Бахмуті, поставлено завдання вести активну оборону

Наступальний потенціал російських загарбників у Бахмуті знижується через великі втрати та активні дії ЗСУ. Про це заявив екскомандир полку «Азов» Максим Жорін в ефірі інформаційного телемарафону.

«Можу підтвердити, що наступальний потенціал у ворога закінчується, їм надзвичайно складно зараз просуватися. Перш за все це пов'язано з тим, що вони зазнали величезних втрат під час спроб штурму, під час спроб наступу», – повідомив Жорін, який зараз перебуває у Бахмуті.

Військовий зазначив, що всім підрозділам ЗСУ, які перебувають у Бахмуті, поставлено завдання вести активну оборону. «Тобто ми не просто сидимо, ми намагаємося теж рухатися вперед, завдавати ворогу ураження, тим самим не давати змоги зібратися і проводити власні наступальні дії. Все це призвело до того, що в них наступальний потенціал потроху скінчується. Це не говорить про те, що тут стало набагато легше, бої йдуть щодня на кожній позиції в місті та навколо міста, але просунутися і досягнути суттєвого успіху ворог вже декілька днів не може», – сказав Жорін.

Раніше ЗСУ пояснили, яка доля чекає виснажених «вагнерівців» біля Бахмута. Як повідомлялося, пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику через поїздку Зеленського в Бахмут.

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Теги: Азов втрати ворог наступ британська розвідка Бахмут росіяни

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