Британська розвідка пояснила, чому в РФ проблеми з високотехнологічною технікою

Росія втратила на війні з Україною 5 тис. одиниць бронетехніки

Незважаючи на великі втрати техніки у війні проти України, російські оборонні підприємства продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Зокрема, на нещодавньому заході було представлено систему активного захисту «Арена-Е», призначену для підвищення живучості бронетехніки.

У рекламі йдеться про те, що вона усуне загрози, найбільш небезпечні для бронетехніки: «Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна «Арена-Е».

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Також у розвідці уточнюють, що Росія втратила на війні з Україною 5 тис. одиниць бронетехніки. Однією з причин є нездатність виробляти системи захисту у промислових масштабах. «Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах – проблема, що посилюється дією міжнародних санкцій», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, за повідомленням американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року – після закінчення Другої світової.