ЗСУ пояснили, яка доля чекає виснажених «вагнерівців» біля Бахмута

РФ втрачає великі сили на Донецькому відрізку фронту

Російські загарбники не рахують з власними втратами у спробі взяти Бахмут, але ЗСУ скоро скористаються тим, що окупанти «видихаються», як це було, наприклад, під Києвом, Балаклією та під Харковом. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.

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«Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК «Вагнер». Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом», – наголосив Сирський.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що під безперервним вогнем артилерії, авіації противника українські воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. «Зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад котрі зараз боронять нашу Батьківщину на сході країни», – сказав Сирський.

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Розпочалася 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.