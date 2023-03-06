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На Донбасі росіяни накопичують техніку: Андрющенко показав напрямок (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Донбасі росіяни накопичують техніку: Андрющенко показав напрямок (відео)
Андрющенко наголосив, що росіяни постачають свіжу техніку
фото скріншот відео

Колона не менше 15 одиниць гусеничної технікипослідувала в бік Запоріжжя

Російські загарбники накопичують силу та військову техніку у районі Маріуполя. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Знов йде накопичення сил росіян у Маріупольському районі. Колона за колоною. Сьогодні колона не менше 15 одиниць гусеничної техніки з напрямку Новоазовська через місто в бік Запоріжжя», – зазначив він.

За даними радника мера, також зафіксоване незначне перекидання боєкомплекту й техніки донецькою трасою у бік Маріуполя. «Цього разу техніка здебільше свіжа, а не знята з консервації», – підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, триває триста сімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести повномасштабну збройну агресію.  Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Теги: Запоріжжя місто радник відео росіяни Маріуполь війна військова техніка

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