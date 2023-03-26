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Танковий двобій між ЗСУ та армією РФ: яскраве відео від Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Танковий двобій між ЗСУ та армією РФ: яскраве відео від Міноборони
фото ілюстративне

Внаслідок двобою російські протитанкісти зазнали значних втрат.

Українські танкісти зійшлися у двобої з протитанкістами російської армії та нанесли ворогу серйозних втрат. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

«Двобій танкового екіпажу 30 ОМБр з ворожими протитанкістами. Для останніх – без варіантів. Україна переможе!» – запевняють військові.

Внаслідок двобою російські протитанкісти зазнали значних втрат.

Нагадаємо, триває 396-а доба російського повномасштабного вторгнення.  Противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників. Про

Теги: Міноборони військові Україна відео ЗСУ війна

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