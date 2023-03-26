Танковий двобій між ЗСУ та армією РФ: яскраве відео від Міноборони

Внаслідок двобою російські протитанкісти зазнали значних втрат.

Українські танкісти зійшлися у двобої з протитанкістами російської армії та нанесли ворогу серйозних втрат. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

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«Двобій танкового екіпажу 30 ОМБр з ворожими протитанкістами. Для останніх – без варіантів. Україна переможе!» – запевняють військові.

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Внаслідок двобою російські протитанкісти зазнали значних втрат.

Нагадаємо, триває 396-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників. Про