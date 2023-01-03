Росіяни поцілили в багатоповерхівку в Кураховому: є загиблі та поранені (фото)
Внаслідок обстрілу також пошкоджено об'єкт інфраструктури та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання
Сьогодні зранку російські загарбники обстріляли місто Курахове Донецької області з артилерії – поцілили в житловий квартал. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення», – йдеться в повідомленні.
Також є пошкодження: один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.
«Вся Донецька область – небезпечна для цивільних! Збережіть своє життя – евакуюйтесь», – додав голова ОВА.
Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.
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