Росіяни поцілили в багатоповерхівку в Кураховому: є загиблі та поранені (фото)

Вся Донецька область – небезпечна для цивільних

Внаслідок обстрілу також пошкоджено об'єкт інфраструктури та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання

Сьогодні зранку російські загарбники обстріляли місто Курахове Донецької області з артилерії – поцілили в житловий квартал. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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«За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення», – йдеться в повідомленні.

Також є пошкодження: один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

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«Вся Донецька область – небезпечна для цивільних! Збережіть своє життя – евакуюйтесь», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.