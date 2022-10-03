ЗСУ збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав

Українські підрозділи сил ППО сьогодні вдень, 3 жовтня, знищили російську ракету над Дніпропетровською областю. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Повідомляється, що ракета противника була збита у Криворізькому районі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння її уламків ніхто не постраждав.

«Вдале полювання наших військових. Надвечір наша ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває двісті двадцять друга доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.