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Росіяни скинули біля Водяного заборонені аерозольні гранати К-51

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни скинули біля Водяного заборонені аерозольні гранати К-51
Ворог скидає аерозольні гранати із безпілотників
фото ілюстративне

Боєприпаси на деякий час дестабілізують воїнів ЗСУ і вони не в змозі вести бойові дії

Російські загарбники скинули з безпілотників в районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський в ефірі національного телемарафону

«Було зафіксовано також скидання боєприпасу з хімічною речовиною в районі Водяного. Найімовірніше, це боєприпас К-51», – сказав Дмитрашковський.

У Силах оборони наголосили, що це далеко не перший випадок скидання противником зазначеного боєприпасу, який скидають із безпілотних літальних апаратів. «Сказати, що завдає шкоди – ні, але все ж таки на деякий час це дестабілізує людину і вона не в змозі вести бойові дії», – сказав речник.

За його словами, загалом противник здійснив 307 обстрілів, з яких запорізький напрямок – 54 рази, Донецький – 253. «Станом на ранок ворог 35 разів атакував позиції в районі Авдіївки, без підтримки техніки. У районі Мар'їнки приєднувалися БТР і БМП, у районі Карлівки працювала група піхоти з танками. Усі атаки було відбито. Було завдано чотири авіа удари», – зазначив Дмитрашковський.

За словами речника, ворог втратив за добу приблизно дві роти особового складу, було знищено його склад боєприпасів і пункт управління.

Нагадаємо, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. 

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Теги: окупанти Авдіївка ворог Бахмут Донеччина війна

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