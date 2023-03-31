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Депутати пропутінської партії Австрії бойкотували виступ Зеленського в парламенті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутати пропутінської партії Австрії бойкотували виступ Зеленського в парламенті
фото: Reuters

Перед виступом Зеленського з відеозв'язку фракція Партії свободи заявила, що він порушує нейтралітет Австрії.

Депутати парламенту Австрії від право-популістської Партії свободи, відомої зв'язками з Кремлем, у четвер демонстративно вийшли із зали під час виступу президента України Володимира Зеленського. Про це пише BBC.

Перед виступом Зеленського з відеозв'язку фракція Партії свободи заявила, що він порушує нейтралітет Австрії.

Австрія, чий нейтральний статус був закріплений у конституції після Другої світової війни, не допомагає Україні зброєю та боєприпасами, але надає гуманітарну та фінансову допомогу.

2018 року російський президент Володимир Путін приїжджав на весілля міністра закордонних справ від Партії свободи Карін Кнайсль і танцював там із нареченою. Пізніше Кнайсль отримала місце у раді директорів «Роснефти».

Наступного року Партію свободи вигнали з урядової коаліції через скандал із відеозаписом, на якому лідер партії Ханс-Крістіан Штрахе у розмові з підставною «племінницею голови російської газової компанії» висловив готовність допомогти росіянам в отриманні контрактів в Австрії за великий внесок у партійну касу .

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 березня виступав в Національній раді Австрії по відеозв'язку. Він повідомив, що загальна площа замінованих територій в Україні внаслідок російської агресії становить 174 тис. кв км, що удвічі більше, ніж площа Австрії. 

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Теги: путін партії скандал Володимир Зеленський президент фракція нейтралітет Австрія війна

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