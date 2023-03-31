Депутати пропутінської партії Австрії бойкотували виступ Зеленського в парламенті

Перед виступом Зеленського з відеозв'язку фракція Партії свободи заявила, що він порушує нейтралітет Австрії.

Депутати парламенту Австрії від право-популістської Партії свободи, відомої зв'язками з Кремлем, у четвер демонстративно вийшли із зали під час виступу президента України Володимира Зеленського. Про це пише BBC.

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Перед виступом Зеленського з відеозв'язку фракція Партії свободи заявила, що він порушує нейтралітет Австрії.

Австрія, чий нейтральний статус був закріплений у конституції після Другої світової війни, не допомагає Україні зброєю та боєприпасами, але надає гуманітарну та фінансову допомогу.

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2018 року російський президент Володимир Путін приїжджав на весілля міністра закордонних справ від Партії свободи Карін Кнайсль і танцював там із нареченою. Пізніше Кнайсль отримала місце у раді директорів «Роснефти».

Наступного року Партію свободи вигнали з урядової коаліції через скандал із відеозаписом, на якому лідер партії Ханс-Крістіан Штрахе у розмові з підставною «племінницею голови російської газової компанії» висловив готовність допомогти росіянам в отриманні контрактів в Австрії за великий внесок у партійну касу .

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 березня виступав в Національній раді Австрії по відеозв'язку. Він повідомив, що загальна площа замінованих територій в Україні внаслідок російської агресії становить 174 тис. кв км, що удвічі більше, ніж площа Австрії.