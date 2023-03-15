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Зруйнований Маріуполь. Андрющенко показав, як виглядає окуповане місто (фото, відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зруйнований Маріуполь. Андрющенко показав, як виглядає окуповане місто (фото, відео)
Наслідки приходу «русского мира» до Маріуполя
скріншот відео

Житлові багатоповерхівки в окупованому місті перетворилися на зруйновані будинки-привиди

До мережі потрапило нове відео окупованого Маріуполя, зняте з висоти. Ролик демонструє масштаби руйнувань українського міста окупантами. Відеозапис опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. 

Андрющенко зазначив, що загарбникам не вдасться пропагандою про забудову міста приховати правду про власні злочини.

Окупанти продовжують руйнувати українське місто
Окупанти продовжують руйнувати українське місто

«Такий вигляд має наш Маріуполь сьогодні зверху. Тут не приховаєш правду за парою нових фасадів. Маріуполь. Мертве (убите) росіянами місто. Тримайся рідненький», – зазначив радник мера.

На кадрах відео видно суцільні зруйновані ворожими обстрілами багатоповерхові будинки.

Зруйнований Маріуполь. Андрющенко показав, як виглядає окуповане місто (фото, відео) фото 1

Окупанти перетворили український Маріуполь на місто-привид, хоча кремлівські пропагандисти цинічно розповідають про активне відновлення та будівництво нових житлових комплексів на руїнах.

Росіяни зруйнували й вулицю Грецьку в історичному центрі міста.

Зруйнований Маріуполь. Андрющенко показав, як виглядає окуповане місто (фото, відео) фото 2
Зруйнований Маріуполь. Андрющенко показав, як виглядає окуповане місто (фото, відео) фото 3

«Майже жодного місця після росіян не залашилось живим. Навіть після нацистів у минулому сторіччі історични пам’ятки та історичні вулиці залишились майже не тронутими. Але тут... Чого ще чекати від імперії фашистів», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ.  До слова, нещодавно в Маріуполі запрацювало українське радіо.

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Теги: Маріуполь окупанти

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