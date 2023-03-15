Зруйнований Маріуполь. Андрющенко показав, як виглядає окуповане місто (фото, відео)

Житлові багатоповерхівки в окупованому місті перетворилися на зруйновані будинки-привиди

До мережі потрапило нове відео окупованого Маріуполя, зняте з висоти. Ролик демонструє масштаби руйнувань українського міста окупантами. Відеозапис опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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Андрющенко зазначив, що загарбникам не вдасться пропагандою про забудову міста приховати правду про власні злочини.

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Окупанти продовжують руйнувати українське місто

«Такий вигляд має наш Маріуполь сьогодні зверху. Тут не приховаєш правду за парою нових фасадів. Маріуполь. Мертве (убите) росіянами місто. Тримайся рідненький», – зазначив радник мера.

На кадрах відео видно суцільні зруйновані ворожими обстрілами багатоповерхові будинки.

Окупанти перетворили український Маріуполь на місто-привид, хоча кремлівські пропагандисти цинічно розповідають про активне відновлення та будівництво нових житлових комплексів на руїнах.

Росіяни зруйнували й вулицю Грецьку в історичному центрі міста.

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«Майже жодного місця після росіян не залашилось живим. Навіть після нацистів у минулому сторіччі історични пам’ятки та історичні вулиці залишились майже не тронутими. Але тут... Чого ще чекати від імперії фашистів», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ. До слова, нещодавно в Маріуполі запрацювало українське радіо.