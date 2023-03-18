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У Херсоні скорочено комендантську годину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Херсоні скорочено комендантську годину
Під час комендантської години забороняється перебування на вулицях
фото ілюстративне

Комендантська година на деокупованій частині Херсонщини триває для проведення стабілізаційних заходів

У Херсоні з 18 березня буде скорочено комендантську годину. Відповідний наказ щодо запровадження комендантської години на деокупованій території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади підписав 17 березня начальник військової адміністрації Роман Мрочко. Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

Згідно з наказом:

  • до 17 березня (включно) 2023 року встановлено комендантську годину з 17:00 до 06:30;
  • із 18 березня – з 19:00 до 06:30.

У Херсонській МВА нагадали, що на території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Нагадаємо, із 26 березня у столиці може скоротитися час комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Теги: Херсон війна комендантська година

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