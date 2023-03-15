Литва пропонує позбавити росіян можливості купувати нерухомість

У 2022 році росіяни придбали у Литві 699 об'єктів нерухомості

У парламенті Литви пропонують позбавити громадян РФ або компаній, які їм належать купувати нерухомість у країні. Про це повідомив голова комітету парламенту Литви Лаурінас Касчюнас.

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«Зростання угод щодо придбання нерухомості росіянами або юридичними особами, які вони заснували, згодом може обернутися ризиками для національної безпеки», – йдеться у заяві.

Зазначається, що у 2022 році росіяни придбали у Литві 699 об'єктів нерухомості. Парламентський комітет до проекту закону про санкції включив також статтю про те, що інформація про литовські підприємства, які працюють з партнерами в РФ та Білорусі, має бути публічною.

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«Така публічність має змусити згорнути ці комерційні зв'язки, які сприяють життєздатності режимів, що не узгоджується з національними інтересами Литви», – додали у парламенті.

Раніше Литва визнала групу «Вагнер» терористичною організацією.

Також розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз.