Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Литва пропонує позбавити росіян можливості купувати нерухомість

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва пропонує позбавити росіян можливості купувати нерухомість
фото з відкритих джерел

У 2022 році росіяни придбали у Литві 699 об'єктів нерухомості

У парламенті Литви пропонують позбавити громадян РФ або компаній, які їм належать купувати нерухомість у країні. Про це повідомив голова комітету парламенту Литви Лаурінас Касчюнас.

«Зростання угод щодо придбання нерухомості росіянами або юридичними особами, які вони заснували, згодом може обернутися ризиками для національної безпеки», – йдеться у заяві.

Зазначається, що у 2022 році росіяни придбали у Литві 699 об'єктів нерухомості. Парламентський комітет до проекту закону про санкції включив також статтю про те, що інформація про литовські підприємства, які працюють з партнерами в РФ та Білорусі, має бути публічною.

«Така публічність має змусити згорнути ці комерційні зв'язки, які сприяють життєздатності режимів, що не узгоджується з національними інтересами Литви», – додали у парламенті.

Раніше Литва визнала групу «Вагнер» терористичною організацією.

Також розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз.

Теги: Литва війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сейм рішуче засудив використання будь-яких найманських груп, таких як «Вагнер», створених за підтримки влади РФ
Литва визнала групу «Вагнер» терористичною організацією
Вчора, 13:17
Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років
Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років
13 березня, 19:20
Розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз  
Розвідка Литви спрогнозувала, скільки РФ може воювати проти України у такому темпі, як зараз  
9 березня, 16:23

Події в Україні

Зеленський звільняє чиновників, справа про борг Януковича. Головне за 15 березня
Зеленський звільняє чиновників, справа про борг Януковича. Головне за 15 березня
Окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство
Окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство
Литва пропонує позбавити росіян можливості купувати нерухомість
Литва пропонує позбавити росіян можливості купувати нерухомість
Зміна голови Луганської ОВА: з’явилися перші подробиці
Зміна голови Луганської ОВА: з’явилися перші подробиці
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)
Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
21K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
18K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
18K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
14K
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
11K
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту