Трамп підтримав політику Путіна

За словами експрезидента США, російська війна проти України не є стратегічно важливою для Америки

Експрезидент США Дональд Трамп схвально оцінив диктаторський режим президента Росії Володимира Путіна і заявив, що його категорично не можна змінювати. Про це Трамп сказав у своєму коментарі телеканалу Fox News.

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За словами експрезидента США, російська війна проти України не є стратегічно важливою для Америки, але вона важлива для Європи, саме тому європейські союзники повинні допомагати Україні більше, ніж США, або хоча б так само.

«Потрібно допомогти і убезпечити Європу, але Європа не допомагає собі. Дуже несправедливо для США значною мірою платити за рахунками, тим більше, що Європа використовує нас у торгівлі та інших речах. Це сильно залежатиме від моєї зустрічі з Путіним, але Європа має заплатити», – сказав Трамп.

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Крім того, він заявив, що Вашингтон категорично не повинен підтримувати зміну російського режиму. Він додав, що за адміністрації Джо Байдена США загрожує ядерна війна з Росією, тоді як сам Трамп знає, як цього уникнути.

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.