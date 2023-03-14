Трамп підтримав політику Путіна
За словами експрезидента США, російська війна проти України не є стратегічно важливою для Америки
Експрезидент США Дональд Трамп схвально оцінив диктаторський режим президента Росії Володимира Путіна і заявив, що його категорично не можна змінювати. Про це Трамп сказав у своєму коментарі телеканалу Fox News.
За словами експрезидента США, російська війна проти України не є стратегічно важливою для Америки, але вона важлива для Європи, саме тому європейські союзники повинні допомагати Україні більше, ніж США, або хоча б так само.
«Потрібно допомогти і убезпечити Європу, але Європа не допомагає собі. Дуже несправедливо для США значною мірою платити за рахунками, тим більше, що Європа використовує нас у торгівлі та інших речах. Це сильно залежатиме від моєї зустрічі з Путіним, але Європа має заплатити», – сказав Трамп.
Крім того, він заявив, що Вашингтон категорично не повинен підтримувати зміну російського режиму. Він додав, що за адміністрації Джо Байдена США загрожує ядерна війна з Росією, тоді як сам Трамп знає, як цього уникнути.
Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.
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