Чергові ядерні погрози: Лукашенко вирішив полякати світ (відео)

Самопроголошений президент Лукашенко повторив ядерні погрози Кремля у бік України

У щорічному зверненні до парламенту та народу білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що світова війна з ядерними пожежами замаячила на горизонті. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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За словами Лукашенка, ядерна зброя на території Білорусі – це «можливість убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу».

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За словами Лукашенка, усі гарячі конфлікти останніх десятиліть нібито почалися з «невгамовного бажання Заходу підкорити весь світ». Попри це білоруський диктатор пригрозив Україні та світу ядерною зброєю, а також заявив, що наміри українців перемогти Росію у війні – це «дурість». Це він пояснює тим, що при загрозі розвалу країни російський диктатор Володимир Путін цілком може застосувати «найстрашнішу зброю», себто ядерну.

«Сьогодні обидві сторони розуміють, що здобувати перемогу не можна. Тим більше, як українці вважають, що вони переможуть – це дурість, неможливо перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії – буде застосована найстрашніша зброя. Цього не можна допустити», – заявив білоруський диктатор.

Він нафантазував, що нібито на фронті «є домовленості», а війна, яка триває – це виключно політичний конфлікт.

«Але небезпечно третє, люди, які не розуміють за що воюють, на лінії зіткнення домовляться, здаю вам інсайдерську інформацію, це вже почалося. Командири рот, взводів, комбати починають домовлятися. Доходить до того, що вони повідомляють росіянам, що ось у цьому квадраті завтра буде завдано удару – росіяни йдуть. І навпаки, росіяни повідомляють українцям, що буде завдано удару - вони йдуть», – вигадав Лукашенко.

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Зазначимо, що Олександр Лукашенко також запропонував умови миру між Росією та Україною. У найкращих традиціях кремлівської пропаганди, Лукашенко заявив, що українські військові, які знаходяться на передовій, «не розуміють, за що воюють», і готові домовлятися із росіянами.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко також заявив, що Польща нібито готується вторгнутися в Білорусь та вщент знищити країну.