Головна Думки вголос Зоя Казанжи
search button user button menu button
Зоя Казанжи Громадський діяч

Трагедія в Одесі. Непокаране зло завжди продовжується

glavcom.ua
В результаті вчорашнього ракетного обстрілу Одеси постраждало 75 осіб, у тому числі 20 осіб загинуло
фото: ДСНС

В Одесі регулярно затримують ждунів і відвертих ворогів

Колись, ще на початку вторгнення покидьків, я побачила в ФБ пост жінки, в профілі якої були вказані прізвища, ім’я та по-батькові. Трохи не в ФБ-форматі. Але не це привернуло мою уяву. Та жінка писала, що вона одеситка і просила дегенератів із божевільні розрушити авіазавод в місті, вказуючи його адресу.

Але навіть і все ще не це привернуло мою увагу. Та жінка писала: так, мій дім поруч, якщо ви будете цілитися по об’єкту, то і мій будинок буде розрушено, але нехай, лише знищіть завод, я їх всіх ненавиджу.

Показала я той пост одному своєму знайомому. Він каже: ну ти ж розумієш, що це фейковий профіль? А раптом не фейковий? – заперечила я.

Профіль виявився не фейковий. Та жінка справді писала зі свого справжнього акаунту. А мій товариш за своїм фахом мав змогу перевірити все. Це був початок березня, ще кончені плекали мрію взяти щось там «за три дні».

В Одесі регулярно затримують ждунів і відвертих ворогів. Тих, які продовжують співпрацювати з ворогом, постачаючи інформацію – хто за гроші, хто через «ідейні» переконання.

Вчорашня трагедія в моєму місті, безперечно, наслідок «роботи» ворога на території української держави і українського міста.

Враховуючи те, що сталось, я дуже хочу вірити, що сучасні технології можуть дати відповідь на питання, хто? Бо отримати відповіді і мати цих «людей» за гратами – справа честі тих, хто займається безпековими питаннями в Одесі і має на це спроможність і волю.

Жорсткість і безкомпромісність – це має стати зараз домінуючим. І швидкість реакцій.

Непокаране зло завжди продовжується.

Про країну-гній, яка не має існувати, все зрозуміло. Вони і не будуть існувати. І так, наші 300 чи 500 гривень допомагають в цьому теж.

Співчуття родинам загиблих.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Одеса обстріл війна колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор і розпочати переговори
Ватикан уточнив скандальну заяву Папи Римського, який закликав Україну до перемовин із РФ
12 березня, 10:16
Снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів
Захід майже зібрав необхідну суму для закупівлі боєприпасів Україні – Bloomberg
6 березня, 20:11
Практично до кінця 19 століття представники «русского» етносу називали себе «мужики», не вживаючи етнонім «русский» до себе
«Метод Шварценеггера». Про дегуманізацію росіян авторська стаття
2 березня, 21:00
Сили оборони знищили ще один Су-34 на Східному напрямку
Повітряні сили знищили ще один російський літак
29 лютого, 08:25
Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ
Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є жертви, під завалами люди
28 лютого, 15:04
За словами президента, майбутнє залежить зараз від багатьох зовнішніх чинників, одним з яких є ситуація у США
The Guardian: третій рік війни може бути найважчим для Зеленського
26 лютого, 11:09
Наразі на окупованих територіях перебуває понад 470 тис. російських загарбників
Розвідка повідомила, скільки росіян перебуває на окупованих територіях України
21 лютого, 16:02
ЗСУ захищають не лише Україну, а і Євросоюз
Справжні гарантії безпеки для України
20 лютого, 18:45
Росіяни активізували застосування хімічної зброї на Таврійському напрямку
На одному із напрямків росіяни застосували хімічну зброю
20 лютого, 14:13

Зоя Казанжи

Трагедія в Одесі. Непокаране зло завжди продовжується
Трагедія в Одесі. Непокаране зло завжди продовжується
Бранці Кремля, яких дійсно варто пожаліти
Бранці Кремля, яких дійсно варто пожаліти
Історія Донбасу була спотворена і переписана радянською владою
Історія Донбасу була спотворена і переписана радянською владою
Кібервійна – один із видів війни
Кібервійна – один із видів війни
Чи зможуть діти-біженці повернутись до української школи?
Чи зможуть діти-біженці повернутись до української школи?
Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?
Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
19K
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки
11K
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
5759
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)
4452
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
4088
Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»

Новини

Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Вчора, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
14 березня, 21:42

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua