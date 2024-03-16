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Ракетний удар по Одесі: у лікарні помер рятувальник

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: у лікарні помер рятувальник
Наслідки ракетного удару по Одесі 15 березня
фото: ДСНС

Учора Одеса зазнала наймасовішого за кількістю жертв російського теракту

Кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Сьогодні в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі», – заявив очільник МВС Ігор Клименко.

Ще понад 70 осіб отримали поранення, серед них є й важко травмовані.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох важко поранених людей внаслідок учорашнього ракетного удару по Одесі.

Сьогодні, 16 березня, в Одесі та області оголошено День жалоби.

Нагадаємо, що 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

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Теги: Одеса російська ракета обстріл ДСНС рятувальники

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