Ракетний удар по Одесі: влада повідомила про загиблих

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені

На місці удару працюють відповідні служби

Сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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«Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі», – йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА додав, що на місці удару працюють відповідні служби. Дані уточнюються.

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Згодом Кіпер додав, що внаслідок атаки є загиблі. «На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, яку зброю застосували окупанти та які наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, сьогодні близько 12:09 в Одесі пролунали вибухи. Військові повідомляли про рух ракет у бік міста. Згодом видання «Думська» написало, що в місті лунають вибухи і є влучання та займання. Також у видання додали, що є інформація, що внаслідок прильоту є поранені. За попередньою інформацією, одна з ракет потрапила житловим будинком на півдні міста, спалахнула пожежа.

Триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.