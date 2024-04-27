Росіяни захопили село Бердичі на Донеччині – DeepState

Бої на захід від Бердичів тривають

Армія Російської Федерації захопила село Бердичі, що у Донецькій області, вивісивши на західних околицях свій прапор. Про це ввечері 27 квітня заявили аналітики DeepState.

«Бої на захід від Бердичів тривають. Сили Оборони ведуть ар'єргардні бої. Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою», – заявили аналітики DeepState.

Також там акцентують, зараз найголовніше – це збереження особового складу.

Генеральний штаб Збройних сил України станом на 21:00 годину 27 квітня ситуацію в Бердичах не коментував.

Нагадаємо, ворогу вдалося прорватися і закріпитися в певній частині Очеретиного, що поблизу Авдіївки.

Раніше журналісти Forbes оцінили ситуацію під Очеретиним, назвавши її «відчайдушною» для ЗСУ.