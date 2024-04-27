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Журналісти Forbes оцінили ситуацію під Очеретиним, назвавши її «відчайдушною» для ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Журналісти Forbes оцінили ситуацію під Очеретиним, назвавши її «відчайдушною» для ЗСУ
Російські окупанти налічують понад 10 000 військовослужбовців, яким протистоять лише 3 000 українців
фото з відкритих джерел

Українські бригади насилу утримують оборонні позиції під безперервними обстрілами

Росіяни перекидають підкріплення під Очеретине, що неподалік від Авдіївки, де українські Збройні сили відчайдушно намагаються уникнути відступу, оскільки він несе за собою занадто великі ризики, пише Forbes.

«Становище виснажених українських бригад у цьому районі відчайдушне. Можна з упевненістю сказати, що українці втратять кілька сіл навколо осі Очеретине», – пише видання.

Однак реальну небезпеку становить ситуація, за якої у ЗСУ не залишиться іншого вибору, окрім як скоротити втрати, відступити на кілька кілометрів на захід і знову закріпитися на новій оборонній лінії.

«Цей відступ може призвести до здачі десятків квадратних миль території і змусити сотні мирних жителів тікати або змиритися з тим, що вони житимуть в умовах жорстокої окупації. Гірше того, відступ – якщо його буде виконано погано – надасть росіянам можливість подвоїти локальні атаки і домогтися другого, третього або четвертого прориву, який, подібно до ланцюгової реакції, може спровокувати більш масштабний український колапс», – ідеться у статті.

Forbes зазначає, що всі українські бригади насилу утримують оборонні позиції під безперервними обстрілами, і дисбаланс у вогневій потужності може виявитися вирішальним під час битви.

Російське командування перекинуло на вихідні позиції 15-ту і 74-ту мотострілецькі бригади, а також частини 90-ї танкової дивізії і спецназ. Їм протистоять щонайменше сім українських бригад і окремий батальйон: 23-тя, 25-та, 47-та, 100-та і 115-та механізовані бригади, 25-та повітряно-штурмова бригада, 3-тя штурмова бригада і 425-й штурмовий батальйон. Зазвичай бригади розгортають по одному батальйону за раз.

Таким чином, російські окупанти налічують понад 10 000 військовослужбовців, яким протистоять лише 3 000 українців.

Оборонятися легше, ніж атакувати, навіть якщо той, хто атакує, має перевагу у вогневій потужності, тому росіяни не гарантовано виграють битву і змусять українців відступити, зазначає видання.

«Проникнувши на п'ять миль на українську територію, найзахідніші російські війська опинилися по суті на самоті та далеко від основних ліній постачання. Вони вразливі. Якщо українським військам вдасться заморити їх голодом до того, як російські підкріплення розширять виступ і зміцнять логістику, росіяни можуть програти цей бій», – пише Forbes.

Хоча такий оптимістичний результат можливий, однак реалістичнішим видається варіант, за якого ЗСУ спробують з боєм відступити на захід, вважає Forbes.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України. Він заявив, що ситуація на фронті має тенденцію до загострення

Нагадаємо, триває 794-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення.

За даними аналітиків ISW, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки. Ворог має намір обійти Часів Яр та створити умови для оперативного оточення і захоплення населеного пункту.

Теги: вихідні окупанти українці Forbes втрати росіяни

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