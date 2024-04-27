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Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в частині селища Очеретине

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в частині селища Очеретине
Окупанти зосередили біля Очеретиного чотири бригади, ЗСУ підтягнули резерви
фото з відкритих джерел

Тривають важкі бої, ситуація контролюється підрозділами Сил оборони

Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в певній частині Очеретиного, що поблизу Авдіївки. Про це заявив речник оперативного стратегічного управління «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Наразі частина, в якій перебуває противник, є під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої, ситуація контролюється підрозділами Сил оборони», – сказав Волошин.

За його словами, окупанти зосередили на цьому напрямку чотири бригади, ЗСУ підтягнули резерви.

Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в частині селища Очеретине фото 1

Раніше журналісти Forbes оцінили ситуацію під Очеретиним, назвавши її «відчайдушною» для ЗСУ.

Теги: окупанти ЗСУ Авдіївка

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