Російська атака залишила частину Чернівців без світла

Перебої з електроенергією позначилися й на водопостачанні

У місті через знеструмлення зупинилися тролейбуси та знизився тиск води

Увечері 26 жовтня російський безпілотник пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури на Буковині, через що в частині Чернівців зникла електроенергія. Перебої вплинули на роботу громадського транспорту, світлофорів і водопостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Чернівців Романа Клічука.

За словами мера, після атаки в окремих районах обласного центру зникло світло. На той момент міська влада уточнювала масштаби пошкоджень. Аварійні бригади працювали в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

Через знеструмлення тимчасово припинили рух тролейбусів. У роботі світлофорів також виникли перебої: частина пристроїв не працювала, інші функціонували завдяки резервним акумуляторам.

Як працювали міські служби під час знеструмлення

Перебої з електроенергією позначилися й на водопостачанні. За інформацією міського водоканалу, воду подавали зі зниженим тиском.

Усі соціальні заклади міста перейшли на резервне живлення від генераторів. Комунальні служби були готові оперативно реагувати на наслідки аварійної ситуації.

Для перевезення пасажирів передбачили додаткову можливість скористатися комунальними автобусами. Вони мали прямувати до депо центральними вулицями та підбирати людей на зупинках уздовж маршруту.

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Електропостачання поступово відновлюють

Пізніше Роман Клічук повідомив про покращення ситуації. Станом на 22:20 26 жовтня електропостачання в Чернівцях поступово відновлювалося, а всі об’єкти критичної інфраструктури міста вже були заживлені.

«Вже заживлені всі заклади критичної інфраструктури», – повідомив міський голова у своєму Telegram-каналі.

Водночас у повідомленні не уточнювалося, коли електроенергію повністю повернуть усім споживачам. Окремих даних про відновлення руху тролейбусів на момент останнього оновлення також не було.

Нагадаємо, увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. За інформацією начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Осипенка, унаслідок падіння уламків дрона було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. «Главком» повідомляв про наслідки атаки на Буковині.