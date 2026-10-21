«Над водою дуже переживав»: врятований дроном боєць розповів про політ (відео)

Пораненого військового переправили важким гексакоптером, бо наземний роботизований комплекс використати не вдалося

Рядовий Власенко, якого з фронту евакуювали повітряним дроном, розповів про політ: найбільше він переживав над водою, бо не вміє плавати. Про це йдеться у відео з розповіддю військового, пише «Главком».

Власенко служить у 30-й окремій механізованій бригаді. Після поранення він лишався на позиції й потребував допомоги. Забрати його наземним роботизованим комплексом не вдалося через велику кількість російських дронів і замінованість місцевості, тож для порятунку використали важкий гексакоптер – безпілотник із шістьма гвинтами.

Боєць розповів, що висоти не боїться, але політ над водою викликав у нього сильне хвилювання. Власенко пояснив, що не вміє плавати.

«Я на висоту не боюся. Дуже сильно переживав, коли над водою летіли, бо я плавати не вмію. Чесно кажу», – сказав військовий.

За його словами, відстань польоту становила приблизно 16–18 км. Військовий дивився вниз, але не впізнавав місцевості: навколо було саме небо. Висоту він порівняв із кількома десятиповерховими будинками. Згодом пілот, за словами Власенка, сказав, що дрон летів ще вище.

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Нині боєць лікується в лікарні. За інформацією військових, його життю вже нічого не загрожує.

Через службу на бойових позиціях Власенко пропустив весілля доньки. Він сподівається надолужити це родинне свято.

Як відбулася евакуація

Окремо розробку повітряного дрона для евакуації поранених представила українська компанія SkyFall. Безпілотник StarGate створили для транспортування бійців із ділянок фронту, де через російські атаки та складний рельєф важко використовувати наземну техніку. Про його можливості «Главком» писав у матеріалі про перший повітряний дрон для евакуації поранених.

Нагадаємо, 19 жовтня «Главком» повідомляв про першу повітряну евакуацію пораненого безпосередньо з фронту. До операції долучилися військові 92-ї окремої штурмової бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, 10-го армійського корпусу та 14-ї окремої механізованої бригади. Важкий гексакоптер безкоштовно надав український виробник, а бійці 92-ї бригади разом із розробником модернізували його відповідно до вимог місії.