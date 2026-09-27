У Києві пролунали вибухи: дрон влучив в офісну будівлю

У Солом'янському районі рятувальники гасять пожежу, що виникла після падіння уламків БпЛА

У Києві у Солом'янському районі безпілотник влучив у офісну будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. На місце виїхали екстрені служби, повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Уночі 27 вересня в столиці двічі оголошували повітряну тривогу: Повітряні сили попереджали про наближення ударних дронів до Києва, у місті працювала протиповітряна оборона. Раніше цієї ж ночі військові вже застерігали про рух реактивних безпілотників у напрямку столиці.

Другу за добу тривогу оголосили о 03:11 – саме тоді мешканці почали повідомляти про вибухи одразу в кількох районах міста.

За даними КМВА, у Солом'янському районі зафіксовано влучання дрона в офісну будівлю. Масштаби пожежі та наслідки атаки уточнюються, про постраждалих станом на зараз не повідомлялося.

Влада Києва закликала мешканців не залишати укриття до завершення тривоги, оскільки загроза повторних ударів безпілотників зберігалася.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нині триває 1677-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, 25 вересня Київ пережив масовану нічну атаку, у якій загинуло семеро людей, ще низку мешканців поранено. Того самого дня внаслідок влучання дрона в одну з офісних споруд Солом'янського району загинули люди.