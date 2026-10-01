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Тариф на електроенергію у жовтні: скільки платитимуть українці

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Тариф на електроенергію у жовтні: скільки платитимуть українці
Для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію у жовтні залишиться без змін
фото: з відкритих джерел

Уряд продовжив дію чинної ціни, а для споживачів з електроопаленням залишив окрему пільгу

Для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію у жовтні не зміниться, водночас для домогосподарств з електроопаленням діятиме окрема пільгова ціна. Уряд продовжив дію чинного тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року. Для більшості споживачів електроенергія коштуватиме 4,32 грн за кВт·год. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Субсидії, тарифи та нові правила для продуктів: що зміниться з 1 жовтня 2026»

Скільки коштуватиме електроенергія

Для звичайних побутових споживачів тариф залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив його дію до 31 жовтня 2026 року, тому з 1 жовтня загального підвищення ціни на електроенергію для населення не буде.

Окремі умови передбачені для домогосподарств, де електроенергія використовується для опалення. З 1 жовтня до 30 квітня для них діятиме пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год за умови споживання до 2000 кВт·год на місяць включно.

Якщо споживання перевищить 2000 кВт·год на місяць, обсяг понад цей ліміт оплачуватиметься за тарифом 4,32 грн за кВт·год.

Хто може скористатися пільговим тарифом

Пільга стосується будинків і квартир, обладнаних електроопалювальними установками. Також вона поширюється на визначені категорії мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків, які не мають централізованого або автономного теплопостачання.

Водночас сам факт використання електричного обігрівача не означає автоматичного права на пільгову ціну. Електроопалювальна установка має бути оформлена у встановленому порядку.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що з 1 жовтня для частини побутових споживачів електроенергія коштуватиме 2,64 грн за кВт·год замість стандартних 4,32 грн. Пільговий тариф поширюється на домогосподарства з електроопаленням, а також на мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків, у яких немає або не працюють системи централізованого чи автономного теплопостачання.

Пільгова ціна діятиме за умови споживання до 2000 кВт·год на місяць включно. Якщо обсяг споживання перевищить цей ліміт, до всього обсягу застосовуватиметься тариф 4,32 грн за кВт·год.

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Теги: уряд електроенергія тарифи

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