Атака на Хмельниччину. Серед загиблих – 100-річна жінка, пошкоджено шість будинків

Рятувальники виявили тіла двох жінок під час пошуково-рятувальних робіт в одному з пошкоджених будинків

Протягом минулої доби російські війська неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

Унаслідок російських ударів виникли пожежі у приватних житлових будинках. Загалом пошкоджено шість осель. Під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків рятувальники виявили тіла двох жінок 1926 та 1954 років народження.

Двох постраждалих було госпіталізовано. У чоловіка медики діагностували опіки голови та кінцівок, у жінки – переломи нижніх кінцівок та опіки II–III ступенів. Ще одній людині медичну допомогу було надано на місці.

Крім того, російські війська атакували одне з підприємств області. Унаслідок удару постраждали працівник підприємства та водій. Один із них дістав множинні травми, інший – отруєння продуктами горіння.

Нагадаємо, 20 жовтня російські війська вдруге за два дні атакували торговельний центр мережі «Епіцентр» на заході України. Цього разу під удар потрапив об'єкт у місті Дубно Рівненської області. Напередодні, 19 жовтня, російський безпілотник влучив у «Епіцентр» у Ковелі на Волині.

Раніше, 15 жовтня, російські безпілотники атакували Хмельниччину. Унаслідок удару на території нафтобази у Шепетівському районі спалахнула пожежа, ліквідація якої тривала і наступного дня. Крім того, у Кам’янець-Подільському районі було пошкоджено 10 житлових будинків. В одному з них загорілася літня кухня.