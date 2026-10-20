Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Хмельниччину. Серед загиблих – 100-річна жінка, пошкоджено шість будинків

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Хмельниччину. Серед загиблих – 100-річна жінка, пошкоджено шість будинків
Наслідки удару по Хмельниччині
фото: ДСНС

Рятувальники виявили тіла двох жінок під час пошуково-рятувальних робіт в одному з пошкоджених будинків

Протягом минулої доби російські війська неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

Унаслідок російських ударів виникли пожежі у приватних житлових будинках. Загалом пошкоджено шість осель. Під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків рятувальники виявили тіла двох жінок 1926 та 1954 років народження.

Двох постраждалих було госпіталізовано. У чоловіка медики діагностували опіки голови та кінцівок, у жінки – переломи нижніх кінцівок та опіки II–III ступенів. Ще одній людині медичну допомогу було надано на місці.

Крім того, російські війська атакували одне з підприємств області. Унаслідок удару постраждали працівник підприємства та водій. Один із них дістав множинні травми, інший – отруєння продуктами горіння. 

Нагадаємо, 20 жовтня російські війська вдруге за два дні атакували торговельний центр мережі «Епіцентр» на заході України. Цього разу під удар потрапив об'єкт у місті Дубно Рівненської області. Напередодні, 19 жовтня, російський безпілотник влучив у «Епіцентр» у Ковелі на Волині. 

Раніше, 15 жовтня, російські безпілотники атакували Хмельниччину. Унаслідок удару на території нафтобази у Шепетівському районі спалахнула пожежа, ліквідація якої тривала і наступного дня. Крім того, у Кам’янець-Подільському районі було пошкоджено 10 житлових будинків. В одному з них загорілася літня кухня. 

Читайте також:

Теги: Хмельниччина обстріл смерть пожежа рятувальники безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки пожежі у гаражному кооперативі після влучання
Обстріл Києва 7 жовтня: рятувальникам вдалося врятувати двох людей
7 жовтня, 11:38
На відео видно, як автомобілі рухаються автодорогою, після чого поблизу колони стається вибух
Момент удару російського дрона по колоні автівок на Одещині потрапив на відео
6 жовтня, 19:52
Уламок безпілотника пробив дах припаркованого авто на Позняках
Уламок російського дрона пробив дах автомобіля в Києві
4 жовтня, 12:42
Наслідки ворожого удару по школі у Солом'янському районі Києва
Удар дрона по школі у Києві: з'явилася інформація про стан дітей та руйнування
1 жовтня, 10:39
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти
На Вінниччині під час пожежі загинули чоловік, жінка та їх чотирирічний син
29 вересня, 12:30
На місці атаки працює підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС
Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ
28 вересня, 17:09
фото: glavcom.ua
Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академію наук України, яку розбомбили росіяни
28 вересня, 15:21
За даними самої компанії, лише 2002 року вона поставила армії РФ понад 1 млн тонн паливно-мастильних матеріалів
Дрони атакували нафтобазу на Кубані з перевалкою 150 тис. тонн на рік
28 вересня, 05:15
Пожежа внаслідок атаки дронів в Оболонському районі столиці
Палали авто та гаражі: рятувальники показали наслідки удару по столичній Оболоні (фото)
24 вересня, 18:35

Події в Україні

Чи був удар по вокзалу в Дубні? «Укрзалізниця» зробила заяву
Чи був удар по вокзалу в Дубні? «Укрзалізниця» зробила заяву
Росія вбила у Краматорську трьох комунальників, які готували місто до зими
Росія вбила у Краматорську трьох комунальників, які готували місто до зими
Атака на Хмельниччину. Серед загиблих – 100-річна жінка, пошкоджено шість будинків
Атака на Хмельниччину. Серед загиблих – 100-річна жінка, пошкоджено шість будинків
Росія вдруге за два дні атакувала «Епіцентр» на заході України
Росія вдруге за два дні атакувала «Епіцентр» на заході України
У Києві оголошено дев'яту повітряну тривогу за добу, пролунали вибухи
У Києві оголошено дев'яту повітряну тривогу за добу, пролунали вибухи
У семи областях України атаковано енергооб'єкти
У семи областях України атаковано енергооб'єкти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua