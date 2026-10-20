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У семи областях України атаковано енергооб'єкти

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У семи областях України атаковано енергооб'єкти
Міненерго розповіло про ситуацію з відключеннями світла після російських атак
фото: Уніан (ілюстративне)

У частині регіонів діють графіки відключень світла, а для бізнесу запроваджено обмеження потужності

У ніч проти 20 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти у семи областях України. Внаслідок ударів виникли нові знеструмлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики України.

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі, під російськими ударами опинилися об'єкти у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

За словами посадовця, складною залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах. Через постійні обстріли та бойові дії нові знеструмлення зафіксовано також у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Енергетикам уже вдалося повернути світло частині споживачів. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у всіх районах, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас ремонтні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів.

Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, 20 жовтня в окремих регіонах застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів і бізнесу також діють графіки обмеження потужності. Такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям.

Крім того, через несприятливі погодні умови на Одещині без електропостачання залишаються шість населених пунктів. Фахівці працюють над усуненням пошкоджень. Відомство закликало українців стежити за актуальними графіками відключень на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу

За даними «Укренерго», 20 жовтня в усіх регіонах України до кінця доби діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Водночас у частині областей застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії обсягом до двох черг для всіх категорій споживачів. 

Також «Укренерго» повідомило, що станом на 09:30 споживання електроенергії було на 2,6% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Це пов'язано із сонячною погодою в частині регіонів та ефективнішою роботою побутових сонячних електростанцій. Компанія закликала українців обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

Раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Тернопільщині було пошкоджено три об'єкти енергетичної інфраструктури у Кременецькому районі та приватні домогосподарства у Чортківському районі. За словами голови Тернопільської ОВА Тараса Пастуха, на місцях ударів працюють відповідні служби. 

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Теги: Укренерго Міненерго відключення світла відключення обстріл електроенергія енергетика

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