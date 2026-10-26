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Російський дрон пошкодив енергооб'єкт на Буковині

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російський дрон пошкодив енергооб'єкт на Буковині
Російський безпілотник пошкодив об'єкт енергетики на Буковині, спричинивши відключення світла
Фото: 24 канал

Через атаку реактивного безпілотника в області запровадили вимушені відключення електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. Унаслідок падіння уламків дрона пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, що спричинило вимушене відключення електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Осипенка.

За словами очільника ОВА, на місці атаки працюють екстрені служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

«На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих», – повідомив Осипенко.

Керівник області також закликав мешканців не публікувати фотографії та відеозаписи роботи протиповітряної оборони й наслідків удару. Така інформація може допомогти російським військовим скоригувати подальші атаки.

Наразі масштаби пошкоджень енергетичного об'єкта та кількість споживачів, які залишилися без електропостачання, не уточнюються.

23 жовтня «Главком» повідомляв про російські удари по енергетиці восьми областей України. Через пошкодження обладнання в низці регіонів виникли нові знеструмлення, а енергетики розпочали відновлювальні роботи.

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Теги: відключення Буковина

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