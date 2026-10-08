Квартири нарозхват: оренда у Чернівцях подорожчала до 30%

За останній квартал вартість житла у Чернівцях зросла на 10–15%

Попит на житло зріс після приїзду студентів і сімей та повернення частини людей з Європи

За останній рік оренда житла у Чернівцях подорожчала приблизно на 25–30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10–15%. Водночас попит на квартири залишається високим – орендарі розбирають житло за ринковою ціною протягом 24–48 годин. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Чернівцях у жовтні 2026 року».

Голова Чернівецького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олександр Сопівник розовів, що однокімнатні квартири у старому житловому фонді коштують від 13,5 тис. грн, двокімнатні – від 18 тис. грн. У новобудовах ціни сягають 22,5–27 тис. грн за однокімнатну та 29–31,5 тис. грн за двокімнатну квартиру.

Зростання попиту, за словами Сопівника, почалося з липня через приїзд студентів і сімей, а також повернення частини людей із Європи. У вересні активність на ринку додатково посилилася.

Найвищі ціни – у якісних житлових комплексах: двокімнатні та більші квартири там можуть коштувати 45 тис. грн і більше. Водночас пропозиція таких об'єктів обмежена.

Будинки для великих сімей також залишаються дефіцитними. У передмісті та найближчих селах їх можна знайти приблизно за 31,5–36 тис. грн.

Раніше «Главком» проаналізував ситуацію на ринку оренди житла в Україні та з'ясував, як восени змінилися ціни та де зберігається найбільший попит.

Так, в Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5–10 потенційних орендарів.

Львів також зіткнувся із серйозним дисбалансом: кількість охочих винайняти житло суттєво перевищує обсяг вільних пропозицій, ціни встановили новий історичний максимум. У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.