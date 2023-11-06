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Російська економіка ризикує «перегрітися» – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російська економіка ризикує «перегрітися» – британська розвідка
фото ілюстративне

Центральний банк Росії зберігатиме високі відсоткові ставки до 2024 року

Інфляція в Росії зросла до шести відсотків у вересні 2023 року проти 5,3% в серпні 2023 року. Це зумовлено зростанням споживчих цін на харчові продукти та пальне. Вища інфляція майже напевно збільшить витрати на фінансування війни Росії в Україні. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

«Центральний банк Росії у відповідь підвищив базову відсоткову ставку на два пункти до нової базової ставки в 15%. Це найвищі показники з травня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Британські експерти припустили, що Центральний банк Росії зберігатиме високі відсоткові ставки до 2024 року. Це, ймовірно, збільшить вартість запозичень для російських споживачів, а також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.

«Через зростання попиту та значне збільшення витрат на оборону, а також постійний тиск жорсткості ринку праці, російська економіка, ймовірно, ризикує перегрітися», – спрогнозували британські аналітики.

На їхню думку, це, найімовірніше, забезпечить інфляцію в Росії 2024 року вище цільового рівня в чотири відсотки. Тривала висока інфляція, напевно, призведе до скорочення реальних державних витрат, особливо в таких сферах, як соціальна допомога зі зростанням витрат нижче рівня інфляції.

«Це додатково ілюструє переорієнтацію російської економіки на розпалювання війни понад усе», – додали в міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна британська розвідка росія економіка

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