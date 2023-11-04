Британська розвідка розкрила, на що підуть окупанти заради взяття Авдіївки

Лише за останні три тижні РФ втратила майже 200 одиниць бронетехніки під час штурму Авдіївки

Російське керівництво готове жертвувати людьми задля хоча б мінімальних успіхів

Росія готова до великих втрат під час штурму Авдіївки, аби здобути бодай якусь територіальну вигоду. Про це йдеться в новому звіті міністерства оборони Британії.

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За даними розвідників, лише за останні три тижні РФ втратила майже 200 одиниць бронетехніки.

«Це, ймовірно, пов'язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, некерованих боєприпасів, скинутих з повітря, і високоточних артилерійських систем», – йдеться в повідомленні.

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У відповідь російські війська, швидше за все, перейшли до ведення піхотних атак на цьому напрямку. Влітку ЗСУ зіштовхнулися з такими ж тактичними викликами.

Як і попередні наступи росіян, штурми Авдіївки часто характеризувалися просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат. Імовірно, з початку жовтня цього року загарбники втратили кілька тисяч одиниць особового складу довкола міста.

У розвідці Британії резюмують, що російське керівництво продовжує демонструвати готовність зазнавати великих втрат особового складу заради незначних територіальних здобутків.

Нагадаємо, війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак на українські позиції в районі Авдіївки, попри значні втрати.

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До слова, український журналіст і військкор Юрій Бутусов заявив, що наразі існує реальна загроза втратити Авдіївку. Аби цього не сталося, на його думку, Україні необхідно стабілізувати оборону, а громадянському суспільству активно допомагати ЗСУ, зокрема воїнам 110-ї механізованої бригади максимальною кількістю дронів та відеокамерами спостереження на різних об'єктах.

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.