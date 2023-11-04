Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка розкрила, на що підуть окупанти заради взяття Авдіївки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка розкрила, на що підуть окупанти заради взяття Авдіївки
Лише за останні три тижні РФ втратила майже 200 одиниць бронетехніки під час штурму Авдіївки
фото: Донецька ОВА

Російське керівництво готове жертвувати людьми задля хоча б мінімальних успіхів

Росія готова до великих втрат під час штурму Авдіївки, аби здобути бодай якусь територіальну вигоду. Про це йдеться в новому звіті міністерства оборони Британії.

За даними розвідників, лише за останні три тижні РФ втратила майже 200 одиниць бронетехніки.

«Це, ймовірно, пов'язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, некерованих боєприпасів, скинутих з повітря, і високоточних артилерійських систем», – йдеться в повідомленні.

У відповідь російські війська, швидше за все, перейшли до ведення піхотних атак на цьому напрямку. Влітку ЗСУ зіштовхнулися з такими ж тактичними викликами.

Як і попередні наступи росіян, штурми Авдіївки часто характеризувалися просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат. Імовірно, з початку жовтня цього року загарбники втратили кілька тисяч одиниць особового складу довкола міста.

У розвідці Британії резюмують, що російське керівництво продовжує демонструвати готовність зазнавати великих втрат особового складу заради незначних територіальних здобутків.

Нагадаємо, війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак на українські позиції в районі Авдіївки, попри значні втрати.

До слова, український журналіст і військкор Юрій Бутусов заявив, що наразі існує реальна загроза втратити Авдіївку. Аби цього не сталося, на його думку, Україні необхідно стабілізувати оборону, а громадянському суспільству активно допомагати ЗСУ, зокрема воїнам 110-ї механізованої бригади максимальною кількістю дронів та відеокамерами спостереження на різних об'єктах. 

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Читайте також: ЗСУ чинять опір наступу росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Теги: фронт британська розвідка Авдіївка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поляки не відчувають себе героями «у порівнянні з тим, що роблять українці»
Польські механіки ремонтують техніку ЗСУ поблизу лінії фронту
27 жовтня, 15:13
Протягом доби відбулось 66 бойових зіткнень
Ракетні війська ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ППО противника – Генштаб
25 жовтня, 19:48
Зеленський провів засідання Ставки, СБУ ледь не вбила Герасимова. Головне за 23 жовтня
Зеленський провів засідання Ставки, СБУ ледь не вбила Герасимова. Головне за 23 жовтня
23 жовтня, 21:00

Події в Україні

Британська розвідка розкрила, на що підуть окупанти заради взяття Авдіївки
Британська розвідка розкрила, на що підуть окупанти заради взяття Авдіївки
Окупанти накрили вогнем Херсон: троє поранених (фото)
Окупанти накрили вогнем Херсон: троє поранених (фото)
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі окупантів на одному з напрямку
ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі окупантів на одному з напрямку
В окупованому Мелітополі прогримів вибух
В окупованому Мелітополі прогримів вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
32K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
24K
«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи
11K
Зеленський призначив нового командувача ССО
8744
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5663
Фінський супермаркет потрапив у гучний скандал через горіхи

Новини

Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Сьогодні, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту