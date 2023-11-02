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Британська розвідка розкрила втрати окупантів у Криму після ударів ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка розкрила втрати окупантів у Криму після ударів ЗСУ
Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської ППО в Криму
фото: Генштаб

Існує ймовірність, що в міру заміни окупантами знищених систем в Україні Росія послабить протиповітряну оборону в інших районах на фронті

Унаслідок ударів Сил оборони України російські війська могли втратити щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) великої дальності протягом останнього тижня. Про це повідомляє міністерства оборони Великої Британії.

В оборонному відомстві нагадали про повідомлення російських ЗМІ від 26 жовтня про знищення трьох пускових установок СА-21, які інтервенти розміщували на окупованій території Луганської області в Україні.

«Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської ППО в Криму», – розповіли у британському міноборони.

У публікації також зазначається, що РФ вже давно віддає пріоритет достатній кількості високотехнологічних ЗРК великої дальності «як ключовому компоненту своєї військової стратегії».

«Нещодавні втрати підкреслюють, що російська Об'єднана система ППО продовжує боротьбу із сучасною високоточною ударною зброєю і, ймовірно, збільшить і без того значне навантаження на решту систем і операторів», – вважають у британській розвідці.

Також у міністерстві розповіли про існування «реальної ймовірності» того, що в міру заміни окупантами знищених систем в Україні Росія послабить протиповітряну оборону в інших районах на фронті.

Нагадаємо, 1 листопада ЗСУ знищили літак окупантів. 

Триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: британська розвідка втрати озброєння літак Міноборони авіація росія розвідка

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