Російські окупанти на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою нашими воїнами

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Станом на 17.30 18 жовтня російські окупаційні війська один раз порушили режим тиші, застосувавши поблизу Авдіївки ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби, 18 жовтня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю», – зазначається у повідомленні.

У відповідь на вогневі провокації противника українські воїни зброю не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 4 будинки, на 5 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

Захисники України не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання із захисту Українського народу.