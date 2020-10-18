Пішов ловити рибу. На Буковині зник батюшка Московської церкви



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Зниклий батюшка Московської церкви Дудка Дмитро Іванович

До пошуків розшукуваного долучилися поліція, рятувальники та громадськість

У Чернівецькій області правоохоронці розшукують 46-річного священника, який пішов на рибалку і зник.

Вчора, 17 жовтня, до поліції звернувся буковинець та повідомив, що його родич Дудка Дмитро Іванович напередодні пішов на рибалку на річку Дністер поблизу села Вороновиця та досі не повернувся.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

46-річний чоловік є настоятелем одного із монастирів Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) Заставнівського району та проживає у селі Хрещатик цього району. Місцеперебування зниклого досі невідоме. Крім особового складу Кельменецького відділу поліції, до пошуків розшукуваного долучилися також рятувальники та громадськість.

Прикмети: зріст 170-175 сантиметрів, міцної тілобудови, волосся темне довге, обличчя овальне, ніс прямий.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, терміново повідомте на спецлінію »102».

Нагадаємо, 11 вересня, Деснянське управління поліції в Києві розшукує Романа Осипова, 2009 р.н., який 12 серпня цього року пішов з місця свого проживання та по теперішній час не повернувся.

До слова, 9 жовтня поліція Київщини розшукує безвісно зниклого 32-річного жителя села Гоголів Броварського району Олега Тарасенка. Чоловік вийшов з лікарні і додому не повернувся.

Як повідомлялося, 11 жовтня мешканець Закарпаття безслідно зник, повертаючись з Німеччини додому.