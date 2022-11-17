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Російський дезертир готовий свідчити про звірства рашистів у Бучі – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російський дезертир готовий свідчити про звірства рашистів у Бучі – ЗМІ
Військовий підрозділ Чибріна дислокувався у Бучі
фото: elconfidencial

Колишній військовослужбовець збройних сил РФ заявив про готовність співпрацювати з міжнародним розслідуванням воєнних злочинів окупантів

Російський солдат, який дезертирував із військової частини, що перебувала у Бучі, прилетів до столиці Іспанії. Тут він має намір здатися правоохоронцям та співпрацювати з міжнародним розслідуванням воєнних злочинів окупантів. Про це повідомив засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

У повідомленні йдеться, що уродженець Якутська Микита Чибрін проходив службу у військовій частині №51460 - 64 мотострілецькій бригаді, яка дислокується у селі Князе-Волконське Хабаровського краю.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну цей військовий підрозділ дислокувався у Бучі, де, за даними української розвідки, окупанти чинили масові вбивства мирних українців.

Чибрін утік із зони бойових дій спочатку до Росії, відтак до Казахстану, звідки зумів вилетіти до Мадрида.

«Микита був у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію, він хоче співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН, і не хоче повертатися до Росії. Принаймні поки править Путін», – зазначає у своєму дописі засновник Gulagu.net.

Російський дезертир звернувся до іспанської поліції з проханням надати йому політичний притулок та заявив про готовність давати свідчення про воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, 31 березня президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення комісії для розслідування воєнних злочинів та інших зловживань, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.

Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

Читайте також: Буча, Ізюм... Злочини росіян тривають століттями
Теги: Україна окупанти росія Буча війна

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