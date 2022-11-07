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Мер латвійського міста шокував заявами про Бучанську трагедію та «російський» Крим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мер латвійського міста шокував заявами про Бучанську трагедію та «російський» Крим
фото скріншот відео

Елксніньш: «У всьому, що сталося, Росія, Україна і Сполучені Штати несуть беззастережну відповідальність»

Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш звинуватив Україну, зокрема – її дипломатів, у тому, що Росія напала на неї, а також у військовому злочині РФ – Бучанській різанині. Свою позицію щодо розв’язаної Росією війни в Україні латвійський політик висловив в інтерв’ю виданню Delfi.

Елксніньш заявив, що не має надій на перемогу України або Росії і що «простих відповідей немає». Як пише видання, Елксніньш чотири рази повторив, що в цій війні не буде переможців, що це – трагедія.

«В Україні йде війна – це ясно і само собою зрозуміло, Росія не воює на території своєї країни – це теж ясно і самоочевидно», – сказав він. Але на питання, чий Крим, латвійський політик відповів: «Крим є частиною Російської Федерації».

Тоді журналістка уточнила, чи вважає він, що Крим був «включений» до складу РФ на законних підставах, він додав, що «це можна було б обговорити після глибшого аналізу. Звичайно, про це багато дискусій».

Говорячи про відповідальність Росії за бійню в Бучі, Елксніньш сказав: «У всьому, що сталося, Росія, Україна і Сполучені Штати несуть беззастережну відповідальність».

«За події і ситуацію відповідають всі, і в першу чергу дипломати, тому що, коли дипломати програють в дипломатії, діє армія. Так було завжди. ... І в цій ситуації сталася втрата дипломатії», – сказав він.

Тим часом, латвійська фабрика почала шити зимову форму для ЗСУ.

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Теги: Крим Буча Латвія Україна трагедія росія війна армія

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