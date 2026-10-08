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Російський дрон влучив у герб на будівлі Запорізької облради (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Російський дрон влучив у герб на будівлі Запорізької облради (фото)
Після влучання російського БпЛА виникло задимлення
фото: Михайло Семікін/Telegram

Обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 8 жовтня, російська терористична армія атакувала будівлю Запорізької обласної ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької облради – просто в герб. Після влучання виникло задимлення, пожежі немає», – йдеться у повідомленні.

Російський дрон влучив у герб на будівлі Запорізької облради (фото) фото 1
фото: Михайло Семікін/Telegram

Семікін наголосив, що обійшлося без постраждалих.

Також ворог завдав удару по одному з районів Запоріжжя. Пошкоджено фасади багатоповерхівок поруч.

«Кількість постраждалих збільшилась до п'ятьох. Наразі відомо, що травмовано дитину, неповнолітню дівчину, жінку та двох чоловіків», – повідомив очільник ОВА.

До слова, нещодавно російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.

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Теги: Запоріжжя війна

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