Російський дрон влучив у герб на будівлі Запорізької облради (фото)
Обійшлося без постраждалих
Сьогодні, 8 жовтня, російська терористична армія атакувала будівлю Запорізької обласної ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.
«Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької облради – просто в герб. Після влучання виникло задимлення, пожежі немає», – йдеться у повідомленні.
Семікін наголосив, що обійшлося без постраждалих.
Також ворог завдав удару по одному з районів Запоріжжя. Пошкоджено фасади багатоповерхівок поруч.
«Кількість постраждалих збільшилась до п'ятьох. Наразі відомо, що травмовано дитину, неповнолітню дівчину, жінку та двох чоловіків», – повідомив очільник ОВА.
До слова, нещодавно російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.
Коментарі — 0