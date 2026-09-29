Російські атаки спричинили знеструмлення у п’яти областях – «Укренерго»

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру в Україні зафіксували нові знеструмлення у п’яти областях. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Про це повідомила компанія «Укренерго», пише «Главком».

Відключення електроенергії зафіксували у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях. Йдеться про окремих споживачів, які залишилися без електропостачання через наслідки російських атак.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене російськими ударами обладнання та заживити споживачів.

Водночас енергетична ситуація залишається залежною від наслідків нових атак. Пошкодження об’єктів генерації та мереж можуть призводити до локальних перебоїв з електропостачанням навіть після відновлення основного обладнання.

Компанія закликала споживачів стежити за актуальними повідомленнями оператора системи та місцевих енергетичних компаній щодо ситуації з електропостачанням.

Нагадаємо, що Україна може увійти в опалювальний сезон 2026-2027 років у ще складніших умовах, ніж минулої зими, – через систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України 21 вересня представила Раді ООН з прав людини усну доповідь про наслідки тривалих ударів Росії по критичній енергетичній інфраструктурі та про ризики, з якими цивільне населення входить у новий опалювальний сезон.