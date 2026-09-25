Зеленський нагородив орденом конгресмена США, який закликав надати Україні винищувачі та вимагав санкцій проти РФ

Зеленський зустрівся з Голденом та іншими членами Палати представників США у Нью-Йорку

Джаред Голден голосував за військову підтримку України та нові обмеження проти Росії

Президент України Володимир Зеленський нагородив американського конгресмена Джареда Голдена орденом «За заслуги» III ступеня. Відповідний указ №949/2026 підписав глава держави, пише «Главком».

Джаред Голден представляє у Палаті представників США штат Мен та входить до Комітету з питань збройних сил. Він послідовно підтримує військову допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У червні 2026 року Голден проголосував за Ukraine Support Act. Законопроєкт передбачав $8 млрд військових кредитів для України, продовження програми USAI до 2027 року та можливість передачі українській стороні озброєння із запасів США. Документ також передбачав нові санкції проти Росії.

Окремо 16 вересня Голден підтримав законопроєкт HR 5334 про санкції проти Росії. Документ передбачає, зокрема, додаткові обмеження щодо російського енергетичного експорту та країн, які допомагають Москві обходити санкції. За словами самого конгресмена, такі заходи мають скоротити нафтові доходи Росії, які фінансують її війну проти України.

Голден також раніше виступав за посилення військової підтримки України. Зокрема, у 2023 році він разом з іншими конгресменами закликав адміністрацію США надати Україні винищувачі F-16.

24 вересня Зеленський зустрівся з Голденом та іншими членами Палати представників США у Нью-Йорку. Під час переговорів сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, а також необхідність зміцнення захисту України від російських балістичних ракет.

Зеленський наголосив на необхідності посилення тиску на Росію та закликав США підтримати подальші санкційні заходи. За даними офіційного указу, Голдена нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України та популяризацію української держави у світі.

Нагадаємо, що сенатор США Річард Блюменталь заявив про необхідність посилити підтримку України після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Серед ключових питань він назвав санкційний тиск на Росію, системи протиповітряної оборони Patriot та Starlink.