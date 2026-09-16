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Дніпропетровщина просить скасувати два рівні повітряної тривоги: названо причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Дніпропетровщина просить скасувати два рівні повітряної тривоги: названо причину
Павлоград – це прифронтовий район, який постійно під обстрілами окупантів, тому там важко контролювати рівень повітряної загрози
фото: ДСНС

Кервництво області вважає, що нова система не відповідає реаліям прифронтового регіону

Дніпропетровська обласна військова адміністрація звернулася до уряду з проханням не застосовувати в регіоні нові «жовтий» та «червоний» рівні повітряної тривоги. Про це заявив глава ОВА Олександр Ганжа в ефірі телемарафону, пише «Главком».

За словами Ганжі, область хоче повернутися до попереднього формату, коли оголошується звичайна повітряна тривога без поділу на рівні небезпеки.

Глава ОВА пояснив, що для прифронтової Дніпропетровщини така градація є складною для застосування, оскільки окремі райони регіону постійно перебувають під обстрілами. «Павлоград – це прифронтовий район. Він постійно під обстрілами», – зазначив Ганжа.

Нову систему оповіщення про повітряні загрози запровадили у вересні. «Жовтий» рівень означає загрозу атаки безпілотниками, зокрема в разі виявлення окремих ударних або розвідувальних БпЛА.

«Червоний» рівень оголошують у разі масованої атаки дронами, ракетного або комбінованого ракетно-дронового удару. У Дніпропетровській області ця система вже діє. Зокрема, у застосунку «єДніпро» мешканці отримують повідомлення не лише про початок тривоги, а й про рівень небезпеки та причину загрози.

Водночас обласна влада наполягає, що для регіону, який регулярно зазнає російських атак, доцільніше залишити єдиний сигнал повітряної тривоги. Остаточне рішення щодо зміни порядку оповіщення має ухвалити уряд.

Варто нагадати, що російська терористична армія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу.

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Теги: Дніпропетровщина Україна війна тривога

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