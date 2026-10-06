Росіяни вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі

Росіяни завдали удару по мосту в Запоріжжі

Після атаки рух переправою довелося перекрити, двох чоловіків госпіталізували

Російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки ворожого удару рух мостом тимчасово перекрили, а кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки зросла до п'яти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

За оновленими даними, внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей. Серед них – жінки віком 24 та 59 років, а також 36-річний чоловік.

Ще двоє постраждалих – 43-річний та 54-річний чоловіки – є працівниками Червоного Хреста. У момент російської атаки вони їхали на роботу. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Раніше Семікін повідомляв про двох постраждалих чоловіків, яких у легкому стані госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа.

«Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Попередньо, можуть бути поранені. Інформацію уточнюємо», – повідомляв Семікін.

Згодом стало відомо, що внаслідок цього удару постраждали дві людини. 63-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні. 37-річній жінці медики надали допомогу на місці.

Крім того, рятувальники евакуювали трьох людей із дев'ятого поверху пошкодженого будинку. Вони не постраждали. На місці атаки працювали екстрені служби, оскільки на інших поверхах могли залишатися заблоковані люди.