Кличко пояснив, чому його сини не воюють

Кличко заявив, що його діти ніколи не жили в Україні

Мер Києва наголосив, що сам добровільно повернувся в Україну та регулярно буває на фронті

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому його діти не перебувають на фронті. За його словами, вони народилися у США та навчалися в Європі або Америці, тому ніколи не жили в Україні. Про це Кличко розповів в інтерв'ю швейцарському виданню 20 Minuten, інформує «Главком».

Під час розмови журналістка переказала слова українських військових, які ставлять питання, чому на фронті воюють звичайні люди, тоді як діти політиків перебувають за кордоном.

«Ви маєте на увазі моїх дітей? Мої діти ніколи не жили в Україні. Вони народилися в Америці та навчалися в Європі або Америці», – сказав Кличко.

Коли журналістка зауважила, що питання про дітей політиків усе одно залишається, Кличко зазначив, що сам свого часу жив за кордоном, але добровільно повернувся до України.

За його словами, він зробив це, оскільки тут його коріння.

Мер Києва також заявив, що знає родини, чиї діти воюють, і родини, де цього не відбувається. Тому, на його думку, не варто узагальнювати такі ситуації. Про себе Кличко розповів, що щомісяця буває на фронті.

У Віталія Кличка троє дорослих дітей: сини Єгор та Максим і донька Єлизавета. Молодший син Максим – баскетболіст збірної України. Він перейшов до команди Університету Східної Кароліни, яка виступає в Національній студентській спортивній асоціації США (NCAA).

Нещодавно діти Віталія Кличка навідали матір за кордоном. Наталія Єгорова опублікувала два ексклюзивних фото з 21-річним сином Максимом та 23-річною донькою Єлизаветою-Вікторією. Максим Кличко позував із мамою на тлі набережної. Єгоровій довелося стати на вищу поверхню, щоб бути із сином одного зросту. Парубок, який є баскетболістом, на фото має неабияку схожість із батьком.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко, який із 2022 року офіційно розлучений зі своєю дружиною Наталією Єгоровою, вперше за понад три роки розкрив подробиці особистого життя. Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1996 року. У сімʼї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році син Єгор-Деніел, у 2002-му дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му син Максим. Про розлучення пари стало відомо у серпні 2022 року. Сама Наталія живе у Німеччині, а діти навчаються за кордоном.