У Запоріжжі відкрили підземний дитсадок: як він працюватиме

До цього діти відвідували заклад двічі на тиждень по кілька годин

У Запоріжжі запрацював перший у місті підземний дитячий садок «Каштан», облаштований у протирадіаційному укритті на 140 осіб. Тепер 115 вихованців зможуть проводити в закладі цілий день, не перериваючи заняття під час повітряних тривог. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки та Запорізька ОВА.

Новий простір облаштували в укритті площею понад 900 кв. м. Воно розташоване на глибині семи метрів, а автономно може працювати до 48 годин. У садочку сформували десять груп, у яких навчаються 115 дітей, а працюють 40 співробітників.

У підземному приміщенні є шість навчальних кімнат, харчоблок, медичний пункт, санітарні кімнати та душові. Автономність забезпечують два незалежні джерела електроживлення й резервуари для води.

Окрему увагу приділили дітям з особливими освітніми потребами. У садочку встановили інформаційні таблички шрифтом Брайля, тактильні плити та напрямні смуги, облаштували три санвузли для маломобільних відвідувачів і підйомний ліфт. Для корекційно-розвиткових занять створили окремий осередок, де працюватимуть логопеди, дефектологи та практичний психолог.

У перший робочий день садочок відвідали посол Німеччини в Україні Борис Рюґе, співголова Ради оборони регіону Іван Федоров і очільник обласної адміністрації Михайло Семікін.

Як садочок працював раніше

Раніше діти відвідували «Каштан» в обмеженому форматі. Очні заняття проводили у дві зміни в невеликому укритті, а перебування в закладі тривало не більше трьох годин. Минулого навчального року очно ходили 64 дитини двічі на тиждень. Через обмежені можливості приміщення організувати харчування було неможливо.

Тепер вихованці залишаються в садочку протягом усього дня: навчаються, граються, відпочивають і обідають. За словами шестирічного Данила, найбільше йому подобається їжа: «Я хочу ходити сюди кожен день і назавжди». Логопедка Тетяна Соколова розповіла, що раніше діти навчалися по три години двічі на тиждень, а тепер, за її словами, у садочку «дуже комфортно, а найголовніше – безпечно».

Що кажуть у міністерстві

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко наголосив, що доступ до очної дошкільної освіти важливий і для дітей, і для батьків: «Для дитини садок – це спілкування з однолітками та розвиток, а для батьків – можливість працювати, знаючи, що дитина в цей час перебуває в безпечному просторі». За його словами, цього року держава вперше передбачила окреме фінансування на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти.

Заступниця міністра з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова зауважила, що відкриття підземного садка – це не лише про безпеку, а й про якість освіти. Коли заняття відбуваються в захищеному просторі, вихователі можуть повністю зосередитися на розвитку дітей і педагогічній взаємодії.

Скільки підземних шкіл працює в Україні

За даними МОН, в Україні вже функціонують понад 125 підземних шкіл. У 2026 році на облаштування шкільних укриттів передбачено 5 млрд грн державної субвенції: кошти охоплюють 113 укриттів у 22 областях, передусім у громадах із високим і дуже високим рівнями безпекового ризику.

Запорізька область – один із регіонів, де такі об’єкти розвивають найактивніше. Від початку повномасштабного вторгнення тут збудували 22 підземні школи й шість протирадіаційних укриттів. Вони можуть забезпечити навчання майже 24 800 учнів за умови роботи у дві зміни. До початку навчального року в області також завершили облаштування чотирьох нових підземних шкіл на 1700 місць: дві з них – у Запоріжжі, ще дві – у громадах області.

Садок «Каштан» належить до окремого напряму: проєкти облаштування укриттів у дитячих садках реалізують у дев’яти областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській і Херсонській. Під час відбору проєктів пріоритет надавали громадам із найвищими безпековими ризиками, зокрема у прифронтових регіонах, та об’єктам, на яких уже розпочали будівництво. Роботи виконують територіальні громади за підтримки Європейського Союзу в межах Ukraine Facility. «Каштан» створили на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів.

Перший в Україні підземний дитсадок відкрили на Харківщині

Перший в Україні підземний дитячий садок – «Мобіль» у Пісочинській громаді Харківської області – запрацював на початку вересня. Він розрахований на 260 вихованців і має вісім навчальних приміщень, медпункт, кімнату для харчування, санвузли й душові. Укриття забезпечують два незалежні джерела електроживлення та резервні генератори.

У Харкові на початку вересня також відкрили десяту підземну школу: з автономним енергозабезпеченням, системою очищення повітря й трьома ліфтами для маломобільних дітей. Усього в місті працюють 24 захищені освітні простори.

Нагадаємо, Мінрозвитку затвердило нові державні будівельні норми для ясел і дитячих садків. Як повідомляв «Главком», відтепер такі заклади не мусять проєктувати за єдиним типовим зразком.