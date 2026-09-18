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Спецпосланець Трампа провів закриті переговори з лідерами країн Балтії – NYT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Спецпосланець Трампа провів закриті переговори з лідерами країн Балтії – NYT
Візит американського представника до країн Балтії став частиною ширших переговорів Вашингтона з Мінськом щодо санкцій
фото: Reuters

Американський представник після зустрічі з Лукашенком вирушив до Вільнюса та Риги, де обговорив питання, які не були повністю публічними

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джон Коул після переговорів із Олександром Лукашенком провів зустрічі з керівництвом Литви та Латвії. Однією з тем стали можливі зміни у санкційному режимі щодо Білорусі та відновлення експорту білоруського калію через Балтію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані The New York Times.

У Вільнюсі Коул зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою та іншими представниками литовської влади. Після цього він вирушив до Латвії, де також провів переговори з представниками керівництва країни.

Хоча самі зустрічі не приховувалися, деталі обговорень не були повністю винесені у публічний простір. За даними NYT, Коул намагався узгодити з балтійськими країнами можливість відновлення транзиту білоруського калію через їхню територію.

Йдеться про важливий для Мінська експортний маршрут. До запровадження санкцій значна частина білоруського калію проходила через литовський порт Клайпеда. Після обмежень цей напрямок фактично припинив роботу.

Коул заявив, що Вашингтон розраховує на дозвіл Європейського Союзу для відновлення поставок білоруського калію через Литву. За його словами, це могло б сприяти зниженню світових цін на добрива.

«Угода щодо калійних добрив перебуває на дуже хорошому етапі, що дозволить постачати їх з Білорусі до США, чого прагне президент Трамп», – сказав американський спецпосланець.

Переговори Коула з представниками Балтії відбулися після його зустрічі з Лукашенком у Мінську. Під час цього візиту Білорусь погодилася звільнити 25 політичних в'язнів в обмін на послаблення частини американських санкцій.

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Теги: Дональд Трамп війна санкції Балтія США Білорусь

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