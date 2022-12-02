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Російський генерал віддав боягузливий наказ окупаційним військам в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російський генерал віддав боягузливий наказ окупаційним військам в Україні
Суровікін боїться влучних ударів ЗСУ
фото з відкритих джерел

Рашистам заборонили розвантажувати військову техніку на відстані ближче, ніж 100 км до лінії бойового зіткнення

Російські окупаційні війська постійно відчувають вміння ЗСУ знищувати їхні важливі цілі та розривати логістичні ланцюжки. Про це 1 грудня на брифінгу, який транслювало в YouTube Військове телебачення України, розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«За наявною інформацією, враховуючи втрати, командувач об'єднаного угруповання військ армії країни-агресора генерал [Сергій] Суровікін віддав наказ щодо заборони проводити будь-які розвантажувальні та завантажувальні роботи на залізничному транспорті, насамперед з ешелонами з озброєнням та військовою технікою та боєприпасами на відстані ближче, ніж 100 км до лінії бойового зіткнення», – зазначив Громов.

Раніше повідомлялось, що рашисти сьогодні 12 разів гатили по Херсону.

Також Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Відзначимо, Байден може розпочати переговори з Путіним, але за однієї умови.

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Теги: війна наказ армія Україна фронт ЗСУ

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