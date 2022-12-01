Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях

Глава Кремля повідомив про плани щодо «інтеграції» анексованих територій України до російського середовища

Росія збирається «закріплюватися» на захоплених територіях Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, «не тільки вирішенням військово-політичних питань, а й за рахунок інтеграції цих регіонів у наукове та освітнє середовище РФ». Про це заявив голова Кремля Володимир Путін під час зустрічі з учасниками Конгресу молодих учених, кадри з якої публікують російські ЗМІ.

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Він стверджує, що мешканці цих територій «мають відчувати перевагу від входження до складу Росії».

«Росії потрібно закріпитися там ґрунтовно», – додав президент РФ.

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Путін продовжує замовчувати тему залишення російською армією Херсона. Внаслідок контрнаступу ЗСУ армія РФ була змушена залишити це місто і всю правобережну частину Херсонської області та переміститися на лівий берег Дніпра. Це сталося через місяць після проведення в Херсонській області «референдуму» та оголошення про «входження» цієї території до складу РФ. Раніше у Кремлі обіцяли використати всі доступні засоби для оборони захоплених земель.

Раніше Олаф Шольц розповів, що Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ.