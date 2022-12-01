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Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях
Путін планує інтегрувати окуповані регіони у наукове та освітнє середовище РФ
фото з відкритих джерел

Глава Кремля повідомив про плани щодо «інтеграції» анексованих територій України до російського середовища

Росія збирається «закріплюватися» на захоплених територіях Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, «не тільки вирішенням військово-політичних питань, а й за рахунок інтеграції цих регіонів у наукове та освітнє середовище РФ». Про це заявив голова Кремля Володимир Путін під час зустрічі з учасниками Конгресу молодих учених, кадри з якої публікують російські ЗМІ.

Він стверджує, що мешканці цих територій «мають відчувати перевагу від входження до складу Росії».

«Росії потрібно закріпитися там ґрунтовно», – додав президент РФ.

Путін продовжує замовчувати тему залишення російською армією Херсона. Внаслідок контрнаступу ЗСУ армія РФ була змушена залишити це місто і всю правобережну частину Херсонської області та переміститися на лівий берег Дніпра. Це сталося через місяць після проведення в Херсонській області «референдуму» та оголошення про «входження» цієї території до складу РФ. Раніше у Кремлі обіцяли використати всі доступні засоби для оборони захоплених земель.

Раніше Олаф Шольц розповів, що Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ.

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Теги: Україна окупація росія путін

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