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    Події в Україні

    Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на хімзаводі, якого не існує (фото)

    Руїни заводу&nbsp;&laquo;Хімпром&raquo; у Первомайськ - Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на хімзаводі, якого не існує (фото)
    Руїни заводу «Хімпром» у Первомайськ
    фото: theins.ru

    Про знищення «Хімпрому» в Первомайську повідомляли ще 2012 року

    Представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, нібито має підтверджену інформацію, що Служба безпеки України готує провокацію на заводі з використанням отруйних речовин.

    «У місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація з використанням отруйних речовин. На території виробничого об'єднання «Хімпром» співробітниками СБУ заміновано сховище із 120 тоннами хлору. Це сховище планується підірвати для звинувачення Збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів», – сказав Конашенков.

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    Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на хімзаводі, якого не існує (фото)
    Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на хімзаводі, якого не існує (фото)
    Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на хімзаводі, якого не існує (фото)
    Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на хімзаводі, якого не існує (фото)

    Однак виявилося, що підприємство, яке вказав російський генерал-майор, давно ліквідоване, повідомляє The Insider. Про знищення «Хімпрому» в Первомайську повідомляли ще 2012 року.

    Завод закритий, будівлі цехів знесено, залізничні колії до них розібрано. На YouTube ще в 2013 році був опублікований відеозапис вибуху цеху підприємства.

    Де серед старих руїн заводу може бути розміщене сховище хлору, Конашенков не пояснив.

    Раніше Зеленський розповів про фейки російських ЗМІ. Він заявив, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська – черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.

    Теги: росія окупанти ЗМІ СБУ Міноборони війна УДАР завод Україна злочин YouTube окупація #stoprussia
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    Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на хімзаводі, якого не існує (фото)