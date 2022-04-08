  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Удар по Краматорську. Зеленський розповів про фейки російських ЗМІ

    Зеленський прокоментував удар по Краматорську та викрив російську пропаганду - Удар по Краматорську. Зеленський розповів про фейки російських ЗМІ
    Зеленський прокоментував удар по Краматорську та викрив російську пропаганду
    фото: Офіс президента

    Російські державні пропагандисти хотіли перекласти відповідальність за удар по Краматорську на українські сили

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська – черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

    «Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція «РИА Новости» опублікувала новину, що удар по Краматорську завданий, ще тоді, коли ракети були в повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом», – розповів президент.

    Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську, додав він.

    Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. Повідомлялося, що внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули 50 осіб, із них п’ятеро діти.

    Жителі Краматорська розповіли про момент влучення ракети на територію залізничного вокзалу міста.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗМІ війна обстріл військові Володимир Зеленський Україна президент злочин окупація вокзал #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Удар по Краматорську. Зеленський розповів про фейки російських ЗМІ