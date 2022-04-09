Росія втратила винищувач МіГ-31 біля Санкт-Петербурга

Літак розбився в безлюдному місці, тому його падіння не призвело до руйнувань

Літак розбився під час тренувального польоту

Російський винищувач МіГ-31 розбився в Ленінградській області поблизу міста Санкт-Петербурга у п’ятницю, 8 квітня. Екіпаж встиг катапультуватися. Про це повідомляють російські видання, посилаючись на інформацію від командування Західного військового округу РФ.

За даними військових, літак розбився під час тренувального польоту.

На місце події прибули три рятувальні вертольоти. Літак розбився в безлюдному місці, тому його падіння не призвело до руйнувань. Причиною аварії називають технічну несправність.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що обидва льотчики вижили.

МіГ-31 було створений за радянських часів як винищувач-перехоплювач з екіпажем з двох осіб. У полярних регіонах ці літаки повинні були перешкоджати проникненню американської розвідувальної та бомбардувальної авіації в Сибір.

Росія модернізувала ці машини і переобладнала деякі з них на гіперзвукові ракетоносці «Кинжал». За даними Міноборони Росії, самі ці ракети були використані у війні проти України, коли було нанесено удар по великому підземному складі боєприпасів в Івано-Франківській області.

Раніше Міністерство оборони США підтвердило, що ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську з Точки-У, внаслідок якого загинуло понад 50 людей, завдала Росія.

Російський політолог Андрій Піонтковський, який мешкає в США, вважає, що нинішня позиція Росії у війні з Україною є ослабленою і російська влада добиватиметься підписання мирного договору.

Як відомо, вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі.