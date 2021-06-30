Путін назвав свого кума Медведчука «українським націоналістом»

Віктор Медведчук і Володимир Путін й після російської окупації Криму та частини Донбасу мали низку зустрічей у Кремлі

Президент країни-агресорки засудив українську владу через арешт Медведчука

Президент Росії Володимир Путін засудив українську владу через арешт свого кума, нардепа Віктора Медведчука. При цьому він його вважає «українським націоналістом». Про це Путін заявив під час прямої лінії з президентом РФ.

За його словами, Медведчука «закрили напередодні виборчої кампанії вдома, одягли браслет».

«Ось, Віктора Медведчука, який, на мій погляд є українським націоналістом, замкнули напередодні виборчої кампанії вдома. Приймаються рішення абсолютно незаконні і неконституційні», - заявив він.

Путін заявив, що всередині України не дозволяють «вибудувати і зміцнити свою країну, в тому числі шляхом будівництва нормальних відносин з Росією».

Нагадаємо, що у лютому Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука, а також його соратника Тараса Козака й телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які йому належать.

12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні ведення війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

Віктор Медведчук залишився під цілодобовим домашнім арештом до 10 липня 2021 року.



